Portugal tem 37 concelhos com 100 ou mais casos de coronavírus

(Nota: Os dados deste mapa reportam a 23 de abril e foram anunciados pela DGS a 24 de abril. Contemplam só 85% do total de casos confirmados e não são incluídos os concelhos com menos de três casos confirmados. No mapa pode ver a evolução diária dos casos confirmados em todos os concelhos)



São nesta altura 37 os concelhos nacionais com 100 ou mais casos confirmados de Covid-19, ou seja 12% dos municípios portugueses já atingiram ou superaram a barreira da centena de infetados.





mapa no radar





É o segundo dia seguido em que os dados da Direção Geral de Saúde indicam haver 37 concelhos nesta condição.



O relatório divulgado esta sexta-feira, 24 de abril, pela DGS mostra ainda que face a ontem há 218 concelhos a registar três ou mais infetados (70,8% dos 308 concelhos portugueses).



Também pela segunda jornada seguida verifica-se que Vila Nova de Gaia (1.163) se mantém como o segundo concelho com maior número de casos positivos, à frente do Porto (1.103) e atrás de Lisboa (1.271).



Em relação a esta quinta-feira, observa-se ainda que há mais um municípios com pelo menos três casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, fixando assim em 218 os concelhos com mais de três infetados (70,8% do total de concelhos).



Morreram mais 34 com Covid-19

Ainda de acordo com os dados reportados pela DGS, o número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 854, o que traduz uma subida de 34 óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 820.



O número de infetados (casos confirmados) aumentou 2% para 22.797, sendo que em termos absolutos a subida de casos foi de 444. Ontem tinham aumentado 1,7% para 22.353, naquela que foi a segunda taxa de crescimento mais baixa desde o início da pandemia.

O crescimento diário do número de mortos praticamente estabilizou em termos absolutos(34 contra 35 ontem), sendo que a taxa de crescimento baixou ligeiramente (4,1% contra 4,5% ontem).





Verifica-se uma ligeira aceleração na taxa de crescimento do número de infetados (2% contra 1,7% ontem). Em termos absolutos também aumentou (444 contra 371 ontem).