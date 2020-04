Infetados em hostel fazem de Lisboa o concelho com mais casos

(Nota: Os dados deste mapa reportam a 20 de abril e foram anunciados pela DGS a 21 de abril. Contemplam só 85% do total de casos confirmados e não são incluídos os concelhos com menos de três casos confirmados. No mapa pode ver a evolução diária dos casos confirmados em todos os concelhos)





Lisboa é novamente o município nacional com maior número de casos confirmados de Covid-19, mostram os dados hoje divulgados pela Direção Geral de Saúde. Os infetados no concelho passaram de 1.060 na segunda-feira para 1.145 nesta terça-feira, aumento que estará relacionado com o 138 testes positivos aos migrantes que estavam alojados num hostel da capital.

A confirmação do resultado dos testes terá sido faseada, daí que o aumento agora verificado de infetados em Lisboa seja inferior ao total de casos positivos entre aqueles migrantes. Entretanto, a Lusa noticiou esta manhã que os 169 cidadãos estrangeiros oriundos do hostel já estão na Base Aérea da Ota, em Alenquer, onde irão cumprir um período de quarentena.



O concelho da capital (1.145) volta assim a ultrapassar o município do Porto (1.070) como o mais afetado em número de contagiados pelo novo coronavírus. Em terceiro e também acima da fasquia do milhar de infetados está Vila Nova de Gaia (1.066). Estes três concelhos totalizam 3.282 infetados, o equivalente a 18,6% do total de casos confirmados de Covid-19.



Também o município de Vila Franca de Xira registou um aumento significativo de contágios (mais 40) entre ontem e hoje, fixando-se agora o total de casos positivos em 139.



Continuam também a ser 213 (69,2% dos 308 municípios nacionais) os municípios com três ou mais infetados, assim como 36 os concelhos com pelo menos 100 casos positivos (11,7% dos casos confirmados em Portugal).





Cerca em Câmara de Lobos contém contágios

Após ter visto o número de infetados quase duplicar entre domingo e segunda-feira, Câmara de Lobos parece ter conseguido suster o avanço do surto, já que entre ontem e hoje registou apenas mais um contágio para um total de 35 casos positivos. O concelho madeirense vive sob cerca sanitária desde as 00:00 de domingo.



O relatório divulgado esta terça-feira pela DGS indica ainda que o número de fatalidades causadas pela pandemia cresceu em 27 óbitos para 762, o que se traduz numa taxa de crescimento diário de 3,7%, o que representa uma aceleração face aos 2,9% ontem observados.



Já o total de infetados cresceu 2,47% para 21.379 dada a subida de 516 casos positivos verificada entre ontem e hoje. Trata-se assim de uma desaceleração da taxa de crescimento do número de infetados, uma vez que na segunda-feira o valor se situava em mais 3,25%.