Lisboa, Porto e Gaia são os concelhos mais afetados pelo coronavírus. Saiba quantos casos tem o seu neste mapa

(Nota: Os dados deste mapa reportam a 8 de abril e foram anunciados pela DGS a 9 de abril. Não contemplam todos os casos confirmados e não são incluídos os concelhos com menos de três casos confirmados)

O relatório divulgado esta quinta-feira pela Direção Geral de Saúde (DGS) mostra que o número de municípios portugueses com três ou mais casos confirmados de Covid-19 está próximo de dois terços do total de 308 concelhos.



Há um aumento de 17 concelhos entre ontem e hoje, já que na quarta-feira havia 171 municípios com pelo menos três casos positivos e esta quinta-feira há 188, o equivalente a 61,04% dos concelhos nacionais.



Os dados reportados pela instituição liderada por Graça Freitas indicam ainda que são agora 28 os concelhos com mais de 100 infetados pelo novo coronavírus, mais um do que ontem. Trata-se do município de Santo Tirso, que regista agora 107 casos confirmados (ontem tinha 94).



Os três concelhos com mais infetados (Lisboa, Porto e Vila Nova de Gaia) somam agora 2.204 casos positivos, o que representa 19,94% dos municípios que compõem o território nacional.



De acordo com o relatório da DGS, verifica-se ainda que o número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 409, uma subida de 29 face a ontem (380 óbitos). Esta evolução significa que o crescimento diário do número de mortos em termos absolutos abrandou (29 contra 35 ontem). A taxa de crescimento baixou assim de 10% na quarta-feira para 8% nesta quinta-feira.



Já o número de infetados subiu 6,2% para 13.956. Ontem, o número de infetados havia crescido 5,6% para 13.141, ou seja, em termos absolutos houve uma subida de 815 casos. Como na quarta-feira tinha sido observada uma taxa de crescimento do número de infetados de 6,2%, verifica-se que houve uma pequena aceleração nos contágios.