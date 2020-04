Mais de 70% dos concelhos portugueses superaram já os três infetados com coronavírus

(Nota: Os dados deste mapa reportam a 22 de abril e foram anunciados pela DGS a 23 de abril. Contemplam só 85% do total de casos confirmados e não são incluídos os concelhos com menos de três casos confirmados. No mapa pode ver a evolução diária dos casos confirmados em todos os concelhos)



Vendas Novas (7), Montemor-o-Novo (4), Monchique e Montalegre (ambos com 3) também já registam três ou mais casos confirmados de Covid-19, o que aumenta para 217 os municípios nacionais nesta condição.

Assim, 70,5% dos 308 concelhos portugueses já registam pelo menos três infetados, segundo mostra o relatório divulgado esta quinta-feira, 23 de abril, pela Direção Geral de Saúde (DGS).



Os dados hoje relevados indicam ainda que Vila Nova de Gaia (1.161) ultrapassou o Porto (1.099) como o segundo concelho com maior número de infetados, sendo que Lisboa (1.266) continua a liderar a tabela.



Entre ontem e hoje, os municípios de Loures (301) e Vila Nova de Famalicão (305) superam a barreira dos 300 casos positivos, o que eleva para 15 os concelhos com pelo menos três centenas de infetados.



Há também mais um concelho a superar a marca dos 100 casos positivos. Trata-se de Castro Daire que que registou mais um contágio e que agora conta precisamente 100 infetados no concelho. Desta forma, há 37 municípios com 100 ou mais casos confirmados de Covid-19.