Só sete concelhos do litoral escapam ao coronavírus. Veja o mapa interativo

(Nota: Os dados deste mapa reportam a 16 de abril e foram anunciados pela DGS a 17 de abril. Contemplam só 80% do total de casos confirmados e não são incluídos os concelhos com menos de três casos confirmados. No mapa pode ver a evolução diária dos casos confirmados em todos os concelhos)

O relatório divulgado esta sexta-feira pela Direção Geral de Saúde (DGS) indica que são agora 210 os concelhos do país com pelo menos três casos confirmados de Covid-19, mais três do que ontem e mais nove do que na quarta-feira.

São assim já menos de 100 os concelhos que estão sem casos (ou apenas dois), sendo que entre estes apenas sete estão no litoral do país. São eles Mira, Nazaré, Sobral de Monte Agraço, Odemira, Aljezur e Vila do Bispo. O mapa mostra que são as zonas do Alentejo e Beira Interior onde se encontram mais concelhos sem casos.

Já o número de concelhos com mais de 100 infetados subiu para 36 (11,7% do total).

Na lista dos municípios com mais casos, Lisboa e Porto já registam mais de mil, seguindo-se Vila Nova de Gaia, que está também muito perto). Os três concelhos mais atingidos pelo surto somam mais de 3 mil casos, quase um quinto (18,7%) dos mais de 16 mil casos registados nos municípios com três ou mais infetados confirmados (a DGS só distribui os dados por concelho de cerca de 80% dos casos).

Segundo a DGS, o número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 657 e os casos confirmados aumentaram menos de 1%, o que representa o menor crescimento desde o início da pandemia.