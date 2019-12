Máquina de TAC avariada no Hospital de Faro

A máquina de TAC [Tomografia Axial Computadorizada] avariou novamente no Hospital de Faro e os utentes vão ficar sem essa resposta importante. Tem acontecido várias vezes". A denúncia foi feita este domingo pelo candidato à liderança do PSD Luís Montenegro, após uma reunião, em Faro, com Martins dos Santos, diretor do serviço de Cirurgia do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, e João Dias, do Sindicato Independente dos Médicos.Segundo oconseguiu apurar, a máquina estava a funcionar na sexta-feira mas, durante o dia de sábado, uma avaria impediu que fossem feitos mais exames pelo aparelho de raios-x que serve para obter imagens dos órgãos internos.No entanto, a situação de avaria tem sido recorrente devido à antiguidade da máquina, que tem cerca de 20 anos, e também por causa da frequência do uso, já que serve não só o serviço de Urgência da unidade hospitalar de Faro mas também é usada para os exames marcados. Uma situação que não se regista na unidade hospitalar de Portimão, que tem duas máquinas de TAC para assegurar os dois serviços.A situação de inoperabilidade da máquina de TAC mais grave que aconteceu nos últimos anos foi em 2017, altura em que o aparelho ficou avariado durante uma semana. Na altura os exames foram feitos em unidades privadas.Luís Montenegro classificou os médicos do Hospital de Faro como "autênticos heróis" por se depararem com uma falta de meios e recursos "absolutamente intolerável".O social-democrata criticou ainda o facto de a construção do Hospital Central do Algarve não estar incluída no Orçamento do Estado para 2020.