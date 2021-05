O maquinista da Metro Transportes do Sul, de Almada, que tinha sido despedido por levar a filha menor na cabina durante as viagens vai ser indemnizado pela empresa do grupo Barraqueiro.O despedimento sem direito a indemnização foi confirmado pelo Tribunal do Barreiro mas um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça ratificou a decisão da Relação de Lisboa ao considerar o despedimento injustificado, já que o homem não tinha com quem deixar a filha e “prevalece o direito das responsabilidades parentais sobre o direito do empregador”.