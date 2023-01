Maquinistas da CP começam nova greve esta semana

O Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ) dá início esta terça-feira a uma greve na CP que vai durar toda a semana, para reclamar melhores condições de trabalho e aumentos, segundo um comunicado.

Na nota, publicada no 'site' do SMAQ, a estrutura sindical explicou que a paralisação terá mais impacto entre "as 00h00 do dia 04 de janeiro de 2023 e as 24h00 do dia 05 de janeiro de 2023", quando os trabalhadores "das categorias representadas pelo SMAQ" se encontram "em greve à prestação de todo e qualquer trabalho".

Por outro lado, "entre as 00h00 do dia 03 de janeiro de 2023 e as 24h00 do dia 08 de janeiro de 2023, os trabalhadores das categorias representadas pelo SMAQ encontram-se em greve à prestação de trabalho suplementar e trabalho em dia de descanso".