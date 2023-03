Maquinistas da CP decretam novas greves de 1 a 30 de abril

"Numa atitude de desconsideração pelos trabalhadores e pelas dificuldades que estes e as suas famílias atravessam nestes tempos de inflação galopante, efetuado qualquer diligência para a resolução do conflito laboral em curso,

O Sindicato dos Maquinistas anunciou esta quinta-feira novas greves na CP de 1 a 30 de Abril. Em causa está a falta de resposta dada as reivindicações dos trabalhadores.não resta aos Maquinistas outro caminho se não continuar a luta, pode ler-se no comunicado daquele sindicato.A SMAQ refere que entre as 0h00 de dia 1 de abril e as 24h00 de 30 de abril, os trabalhadores vão estar em greve em "todo o período de serviço sempre que lhes seja atribuído um período normal de trabalho diário cujo horário de trabalho não conste nas escalas em vigor à data do início da greve".

Na próxima paralisação de serviços de CP estão envolvidos os maquinistas, os técnicos, os inspetores de tração, entre outros trabalhadores.





Os trabalhadores fazem vários apelos para a melhoria da profissão, entre os quais há a destacar o aumento dos salários, dignificação laboral e a valorização da carreira. Segundo o comunicado, há ainda problemas ligados à falta de manutenção na ferrovia que precisam de ser resolvidos."A carreira de Tração coesa e determinada, como é seu timbre, só levantará as ações de luta em curso quando as suas justas reivindicações forem contempladas", rematam.