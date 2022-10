Maquinistas do Metro Transportes do Sul fazem greve durante dois dias

O Sindicato dos Maquinistas (SMAQ) avançou que os maquinistas do Metro de Transportes do Sul vão fazer greve nos dias 19 e 20 de outubro.Em nota, o Sindicato diz que todos os trabalhadores que representa irão parar durante 48h, sendo assim entre as 00h de 18 de outubro e as 24h do dia 21 de outubro, todos os os trabalhadores das categorias representadas pelo SMAQ encontram-se em greve à prestação de trabalho suplementar, incluindo o trabalho em dia de descanso semanal e a todos os serviços com duração superior a 8 horas.Entre as 00H00 do dia 19 de outubro e as 24H00 do dia 20 de outubro de 2022, os trabalhadores das categorias representadas pelo SMAQ, encontram-se em greve à prestação de todo e qualquer trabalho e os maquinistas que a 18 de outubro de 2022 tenham previsto um período normal de trabalho que ultrapasse as 00H00 do dia 19 de outubro de 2022, encontram-se em greve desde a hora prevista de início do seu período normal de trabalho, pode ler-se na nota.Os maquinistas exigem vencimentos dignos, progressão na carreira e melhores condições de trabalho.