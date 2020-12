Mar destrói casa em Esposende

A forte agitação marítima destruiu hoje uma casa desabitada no Lugar das Pedrinhas, na Apúlia, concelho de Esposende, estando outra habitação com moradores "em risco" de ser afetada pelo mar, disse fonte da capitania de Viana de Castelo.

Segundo adiantou o comandante daquela capitania, Sameiro Matias, "se o estado do mar continuar agitado a casa atrás da que caiu está em risco de lhe acontecer o mesmo".

Nesta segunda habitação vivem seis pessoas, frisou.

Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara de Esposende, no distrito de Braga, disse que a autarquia está a acompanhar a situação e realçou que aquelas construções são ilegais.

"Está em vista um projeto financiado pelo Fundo Ambiental para reabilitar toda aquela zona, realojando os restaurantes e habitações que ali existem", referiu Benjamim Pereira.

Fonte da autarquia disse entretanto à Lusa que a família de seis pessoas vai ser realojada ainda hoje.

Dez distritos do continente estão hoje e terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, prevendo-se ondas com 4 a 5 metros, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estão sob aviso amarelo até às 09:00 de terça-feira.

Por causa da agitação marítima, as barras de Vila Praia de Âncora, Caminha, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Ericeira e Cascais estão fechadas a toda a navegação.

Segundo informação disponível no 'site' da Marinha, as barras Aveiro, Figueira da Foz estão condicionadas a embarcações com comprimento inferior a 35 metros e a de Viana do Castelo a embarcações de comprimento inferior a 30 metros.