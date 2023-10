Maratona de Lisboa e Meia Maratona com inscrições esgotadas

O Maratona Clube de Portugal anunciou esta quarta-feira ter esgotado as inscrições para as competições que organiza no fim de semana, nomeadamente a Maratona e a Meia Maratona, com um total de 25 mil inscritos.

Outra prova que já não aceita inscrições são os 8k, com todas as provas agendadas para a manhã de domingo.

Para a maratona, que ligará Cascais à Praça do Comércio, em Lisboa, estarão em prova seis mil atletas, enquanto na 'meia', com partida na Ponte Vasco da Gama e meta na Praça do Comércio, estarão 10.500 corredores.

Nos 8k, com partida junto da meia maratona da Ponte e meta instalada no Parque das Nações, registaram-se 8.500 inscrições.

"Ter milhares de atletas a esgotar todas as variantes de distância que oferecemos é algo extraordinário, principalmente quando vamos ter este ano o maior número de atletas estrangeiros que alguma vez estiveram presentes", comentou Carlos Moia, presidente do Maratona Clube de Portugal.

O Mimosa Passeio da Família e a EDP New Generation, provas que decorrem no sábado, continuam com as inscrições abertas, no site oficial.

Sexta-feira a organização vai anunciar os nomes dos atletas de elite que vão correr nas principais provas.