Maratona do Porto condiciona trânsito e estacionamento no fim de semana

Diversos condicionamentos e cortes temporários de trânsito no dia da prova.

Por Lusa | 11:45

A realização no domingo da maratona do Porto vai condicionar a partir de sábado o estacionamento de viaturas na Via do Castelo do Queijo e, no dia da prova, implicar diversos condicionamentos e cortes temporários de trânsito.

Segundo a informação disponibilizada no 'site' da Internet da Câmara Municipal do Porto, durante todo o fim de semana estará proibido ou condicionado, conforme sinalização no local, o estacionamento em ambos os arruamentos laterais da Via do Castelo do Queijo.

No dia da prova, que arranca às 09h00 de domingo, haverá corte total da Via do Castelo do Queijo (entre as 00h00 e as 16h00) e da Estrada Interior da Circunvalação, no troço compreendido entre a praça Cidade do Salvador e a rua da Vilarinha (entre as 05h00 e as 16h00).