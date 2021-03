Marca norte-americana vende camisola poveira por 695 euros e diz ser design próprio. Estilista pede desculpa

"Pedimos sinceras desculpas aos Portugueses - foi levado ao nosso conhecimento que atribuímos erroneamente uma camisola da nossa coleção Primavera 2021 como inspirada em Baja - Mexico. Foi um erro não termos feito referência às bonitas e tradicionais camisolas de pescador tao representativos da cidade da Póvoa de Varzim. Estamos a corrigir este erro de imediato, e iremos notar e honrar que esta camisola foi inspirada nas tradições portuguesas. Queremos reconhecer ainda mais essa importante tradição, e estamos a trabalhar em conjunto com a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim de forma a encontrar as melhores soluções para apoiar os artesãos locais. A Tory Burch representa a inclusão e a celebração de diversas culturas, iremos nos esforçar para fazer o melhor no futuro", escreveu numa mensagem partilhada nas redes sociais em português e inglês.

A marca norte-americana Tory Burch estava a vender uma camisola, que alegavam ter inspiração mexicana, por 695 euros, mas peça é, na verdade, igual às tradicionais camisolas poveiras da Póvoa de Varzim.A peça era apresentada como design próprio e não fazia qualquer referência à tradição portuguesa levando à indignação dos portugueses nas redes sociais.Nas imagens é possível verificar que a peça tradicional é praticamente igual às camisolas vendidas pela marca norte-americana que incluem, inclusive, o brasão monárquico português.A designer Tory Burch já veio admitir o erro nas redes sociais. Pediu desculpa e disse que o erro seria corrigido.De notar que a camisola poveira faz parte do patrimónia de Póvoa de Varzim.