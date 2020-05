Marcação prévia e tempo limitado: as normas estabelecidas pela DGS para retomar visitas aos lares

A Direção-Geral de Saúde publicou uma nota informativa que define os requisitos para que sejam retomadas as visitas a lares de idosos, situação permitida a partir do próximo dia 18 de maio.



Eis as medidas de segurança:



- Instituição deve criar um plano de operacionalização das visitas e identificar um profissional responsável pelo processo, informando os familiares e os visitantes sobre as condições das visitas;

- Visitas devem ser agendadas previamente e deve haver um registo dos visitantes com registo de dados como a data, hora, nome, contacto e residente visitado.



- Todas as visitas devem cumprir regras de distanciamento físico, etiqueta respiratória e higienização das mãos;

- As pessoas com sinais ou sintomas de COVID-19 ou que tenham contactado com um caso suspeito ou caso confirmado nos últimos 14 dias não devem realizar ou receber visitas;

- Além de serem marcadas previamente, as visitas devem ter um tempo limitado, não devendo exceder os 90 minutos;



- Visitantes devem utilizar máscara, preferencialmente cirúrgica, durante todo o período de permanência na instituição e não devem levar objetos pessoais, géneros alimentares ou outros produtos;

- É recomendado que cada utente tenha uma visita por semana, mas este limite "pode ser ajustado mediante as condições da instituição e a situação epidemiológica local, em articulação com a autoridade de Saúde local e segundo a avaliação de risco";



- Visitantes não devem circular pela instituição nem utilizar as instalações sanitárias dos utentes, sendo que poderá ser definida uma instalação sanitária de utilização exclusiva pelos mesmos;

- Instituição também deve acautelar uma série de medidas, nomeadamente que a visita decorre em espaço próprio, amplo e com condições de arejamento (idealmente, espaço exterior), não devendo ser realizadas visitas na sala de convívio dos utentes ou no próprio quarto, exceto nos casos em que o utente se encontra acamado;

- Instituição deve garantir o cumprimento das regras definidas pela Direção-Geral da Saúde para a contenção da transmissão da COVID-19, nomeadamente a correta utilização de máscaras pelos utentes, e, sempre que possível, definir corredores e portas de circulação apenas para as visitas, diferentes dos de utentes e profissionais.