Marcelo admite que Governo continua a ponderar encerramento das escolas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, admitiu esta terça-feira que o fecho das escolas não está fora de questão e que deverá ser novamente discutido durante reunião com especialistas que deverá ocorrer na próxima terça-feira.A decisão será então tomada mediante o parecer dos clínicos e especialistas, explicou Marcelo.Sobre os números cada vez maiores da pandemia em Portugal, Marcelo disse tratar-se de um processo em que as "percentagens de novos casos convertem-se em internamentos e depois em cuidados intensivos e às vezes em mortos em alguns dias". Marcelo deu como exemplo o facto de os especialistas projetarem para fevereiro o resultado dos casos do início de janeiro.Marcelo admite ainda vir a suspender a campanha para as eleições presidenciais de modo a evitar um agravar da pandemia no País."É mais importante o sinal da gravidade da pandemia, por isso irei ponderar isso", admitiu o presidente e recandidato à Presidência da República.Marcelo Rebelo de Sousa assinou esta terça-feira o decreto do Governo que altera a regulamentação do Estado de Emergência.