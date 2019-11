Marcelo animado após cirurgia: "Sinto-me melhor do que sentia"

Eram 11h40 quando o Presidente da República deixou esta quinta-feira o Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, Oeiras, cerca de 24 horas depois de ter dado entrada para realizar um cateterismo cardíaco.Bem-disposto, Marcelo Rebelo de Sousa conversou com populares e garantiu sentir-se revigorado depois da intervenção que, segundo os médicos, decorreu "com sucesso e sem complicações" e serviu para retirar "obstruções coronárias importantes".O Presidente tinha feito depender a recandidatura às Presidenciais de 2021 desta intervenção e admitiu que as perspetivas são boas, mas só decidirá dentro de um ano."Tendo corrido bem esta cirurgia, e sendo a evolução seguinte positiva, isso é um fator positivo na ponderação que eu irei fazer daqui por um ano. Essa ponderação será, em qualquer caso, feita em outubro do ano que vem, não agora", afirmou Marcelo, acrescentando: "É sobretudo bom para a minha saúde e para o desempenho deste mandato sentir-me melhor do que me sentia e ter outra qualidade de saúde e de vida que não teria se não fosse a competência do Serviço Nacional de Saúde, de Santa Cruz, da equipa."O Presidente retomará a atividade domingo ou segunda-feira e revelou que terá uma agenda preenchida. Esta inclui "a Web Summit na próxima semana e uma tarefa ainda mais premente com a chegada do inverno, que é a dos sem-abrigo". E ainda terá uma visita de Estado a Itália e uma ida a Paris.Recorde-se que Marcelo, de 70 anos, já tinha sido operado de urgência a uma hérnia inguinal estrangulada a 28 de dezembro de 2017.O Presidente devia abdicar de banhos de mar e evitar o stress nos próximos tempos, diz o cirurgião cardiotorácico Luís Baquero."Com uma doença nas coronárias não é recomendável estar exposto a temperaturas extremas", diz o médico do Hospital da Cruz Vermelha, que desaconselha "episódios de stress" e recomenda "algum repouso". "Deverá ter uma vida mais regrada, descansar e ter cuidado com a alimentação, evitando os fatores de risco, como o sal, as gorduras e o açúcar."