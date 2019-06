Marcelo apoia estado de emergência climática

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, revelou ontem que vai apoiar a declaração de estado de emergência climática, exigida pelos ativistas da Greve Climática Estudantil."Espero que seja aprovada brevemente", disse Marcelo Rebelo de Sousa, acompanhado pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, dirigindo-se aos cerca de 30 jovens que o esperavam à porta da Altice Arena, em Lisboa. "É um ato simbólico terem vindo ter connosco, mas os atos simbólicos podem ou não ser privilegiados. A verdade é que a declaração de emergência climática não pode depender de atos simbólicos. Precisamos de ação e foi isso que viemos exigir", considerou Beatriz Farelo, uma das ativistas do movimento.O Presidente da República manifestou-se à margem da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude 2019 e do Fórum da Juventude Lisboa+21. Os jovens dirigiram-se a Marcelo Rebelo de Sousa e a Brandão Rodrigues através da leitura de uma declaração.Desde sexta- -feira que decorre, neste local, uma vigília por parte do grupo de ativistas. Os jovens querem demonstrar que combater as alterações climáticas é uma questão de vida ou de morte.O primeiro-ministro, António Costa, revelou ontem, à margem da convenção socialista, em Faro, que Portugal "foi o País da União Europeia que mais reduziu as emissões de carbono". Costa defendeu que o Governo tem como prioridade a aposta nas energias renováveis.O Chefe de Estado pediu ontem, na Conferência Mundial de Ministros, uma reflexão sobre o sistema político, apelando a que seja encontrado o erro. Marcelo Rebelo de Sousa considera que os jovens não se sentem motivados, empenhados e não têm "um sentimento de pertença".O presidente do Fórum Juventude da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Marcus Barão Rocha, destacou a garantia de educação e de igualdade de género como essenciais.A conferência, que decorre até hoje, junta cerca de 100 delegações de todo o Mundo. Debatem o papel da juventude.