Marcelo apoia livre circulação dentro da CPLP

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu este sábado que o "grande desafio" da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) passa pela instituição da "livre circulação de pessoas" entre os estados-membros do organismo.A ambição - que afirma querer ver elevada "à máxima potência" - foi assumida durante a intervenção do Chefe de Estado no 1º Fórum de Economistas das Cidades de Língua Portuguesa. "Aqui [na livre circulação] joga-se muito do futuro da comunidade", acrescentou.A posição colheu apoio junto da presidência cabo-verdiana da CPLP. Olavo Correia, vice- -primeiro-ministro de Cabo Verde, sublinhou que "enquanto não falarmos de livre circulação" no seio da lusofonia "estamos a falar de utopia".O governante cabo-verdiano defende "avanços rápidos" na matéria - uma comissão técnica para a mobilidade da CPLP reúne-se amanhã, em Lisboa.Na sequência do encontro promovido pela União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA) foi proposta a criação da Associação de Economistas de Língua Portuguesa. O documento que a oficializa é subscrito por economistas dos vários países da CPLP: Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Brasil, Guiné Bissau e Timor-Leste. Vítor Ramalho, presidente da UCCLA, é Membro Fundador Honorário.O ex-dirigente guineense da ONU Carlos Lopes defendeu que o estabelecimento de uma Zona de Livre Comércio Continental (ZLEC) pode mudar o quadro atual de África, dado que ainda sofre de "marginalização" no comércio mundial. A participação do continente no mercado internacional é inferior a 3%.Marcelo Rebelo de Sousa quer que a CPLP alcance uma "posição comum sobre os oceanos", antes da Conferência da ONU sobre o tema, em Lisboa, no próximo ano.