Marcelo assina decreto que marca eleições autárquicas para 26 de setembro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinou esta quarta-feira o decreto do Governo que marca as eleições autárquicas para 26 de setembro deste ano, aprovado em Conselho de Ministros na semana passada.

"O Presidente da República assinou esta quarta-feira o decreto do Governo que fixa a data de 26 de setembro de 2021 para as eleições gerais para os órgãos das autarquias locais", lê-se numa nota divulgada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

De acordo com a Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais, a data das autárquicas é marcada por decreto do Governo com, pelo menos, 80 dias de antecedência.