Marcelo condecora e entrega prémio à Fundação Champalimaud

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, agraciou esta quarta-feira a Fundação Champalimaud como Membro Honorário da Ordem do Mérito, assinalando que a instituição "é motivo de orgulho para Portugal e para os portugueses"."Que melhor ocasião esta para, depois de galardoado António Champalimaud, depois de uma vez mais galardoada a presidente, Leonor Beleza, celebrar a própria Fundação Champalimaud",disse o chefe de Estado, na cerimónia de entrega do Prémio António Champalimaud de Visão, em Lisboa.O PR destacou também que esta instituição "é motivo de orgulho para Portugal e para os portugueses". "É tempo de agradecer à Fundação", sublinhou o chefe de Estado.A edição deste ano do Prémio António Champalimaud de Visão, o maior do Mundo nesta área, no valor de um milhão de euros, contemplou três instituições do Brasil – Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia, a Fundação Altino Ventura e o Serviço de Oftalmologia da Universidade Estadual de Campinas – que se têm distinguido pelo seu trabalho de combate à cegueira.O Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia (IPEPO) foi fundado em 1990. Atua na região de São Paulo e em áreas da Amazónia brasileira.A Fundação Altino Ventura dedica-se à investigação científica, ao ensino e ao atendimento da população no Nordeste do Brasil. Tem sede em Recife, trata 190 mil doentes por ano e já fez mais de de 14 milhões de intervenções.O Serviço de Oftalmologia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) tem como ambição formar uma rede pública de Oftalmologia para alargar o atendimento às pessoas.