Marcelo considera que "seria bom" ficar a "saber-se mais" sobre realidade associativa em Portugal

O Presidente da República defendeu esta sexta-feira que "seria bom" que se ficasse a "saber mais" sobre a realidade associativa em Portugal, após ter sido noticiado que os conselhos de compatriotas russos são acompanhados pelos serviços de informação desde 2014.

"Talvez uma das conclusões seja a de haver um acompanhamento em termos de conhecimento, respeitando as regras próprias do Estado de direito, daquilo que se passa num conjunto de entidades, que por natureza são livres: podem ser constituídas, podem ser modificadas, podem ser extintas", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República falava aos jornalistas à saída do VII Congresso Nacional da Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE), que decorre hoje e sábado na Universidade Católica, em Lisboa, tendo reagido à notícia de hoje do semanário Expresso segundo a qual o líder da comunidade russa em Setúbal, Igor Khashin, que participou no acolhimento de refugiados ucranianos com a mulher, já é monitorizado pelo Serviço de Informações e Segurança (SIS) há alguns anos.