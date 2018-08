Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo convicto de um final feliz entre Governo e professores

Presidente da República confia em aproximar de posições.

Por António Sérgio Azenha | 09:40

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta sexta-feira ao CM que está "convencido de que há condições para o aproximar de posições já em setembro" entre o Governo e os sindicatos dos professores.



Com a retoma das negociações em julho, o ambiente ficou mais desanuviado entre o Executivo e os representantes dos docentes. O próprio secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, já disse que os sindicatos têm alguma expectativa para a reunião de 7 de setembro.



A Presidência da República esclareceu ontem, na sequência de uma notícia do CM, que "o Presidente da República tem sido informado pelo Governo, como é normal, acerca de todos os dados respeitantes aos contactos com os professores, não tendo, por isso, solicitado qualquer elemento adicional."



E adiantou: "O Presidente da República já disse que receberá os representantes dos professores depois dos contactos marcados com o Governo para setembro."



Na reunião de 7 de setembro com os sindicatos dos professores, o Executivo deverá apresentar uma nova proposta no que diz respeito à contabilização do tempo de serviço para efeitos de progressão na carreira.



Os professores reivindicam a contagem de nove anos, quatro meses e dois dias na progressão da carreira, mas o Governo propôs a contagem de dois anos, nove meses e 18 dias.



No início de junho, o Governo rompeu as negociações com os sindicatos dos docentes. O diálogo seria retomado em julho.