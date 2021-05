Marcelo defende "colaboração permanente" entre Estado e setor social para enfrentar "desafios" do envelhecimento

O Presidente da República defendeu hoje, em Arcos de Valdevez, que "tem de haver uma colaboração permanente entre os poderes públicos, o Estado, os poderes regionais, locais e sociais" para responder aos "desafios" do envelhecimento.

"É preciso que poderes públicos e instituições sociais trabalhem em conjunto e que os poderes públicos, onde e quando não podem ir lá cumprir a missão e têm de recorrer a instituições sociais, entendam que têm de ajudar aquelas instituições sociais. Se há obrigações sociais a cumprir para portugueses e portuguesas cada vez mais idosos , mais dependentes, mais carenciados e se não queremos que a pobreza cresça e as desigualdades aumentem, tem de haver colaboração permanente entre os poderes públicos, o Estado, os poderes regionais e locais e sociais", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado, que discursava no final de uma visita à Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, referiu que "para que o setor social possa responder aos desafios que se colocam é preciso ter meios".