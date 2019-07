Marcelo defende Serviço Nacional de Saúde que inclua o setor privado

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu esta quinta-feira um Serviço Nacional de Saúde (SNS) que inclua o setor privado."Importa sublinhar, sobretudo neste tempo, a riqueza do nosso SNS, que é um sistema que é feito de várias componentes, uma componente pública, sem dúvida, mas também uma componente privada e uma componente social", disse o Chefe de Estado, durante a entrega do Prémio Maria José Nogueira Pinto, em Lisboa.A mensagem de Marcelo é deixada num momento em que o debate sobre uma nova Lei de Bases da Saúde, no Parlamento, está na reta final e deixa de fora as Parcerias Público-Privadas.No final da cerimónia, em declarações aos jornalistas, o Presidente da República reiterou a importância do estatuto do cuidador informal, a propósito do projeto vencedor, de apoio domiciliário à demência, levado a cabo pela Santa Casa da Misericórdia do Mogadouro."Sou um grande defensor dessa causa, ainda antes de ser Presidente da República", referiu Marcelo Rebelo de Sousa, explicando que estão em causa "milhares de portugueses que esperam um sinal".Também a presidente do júri do Prémio Maria José Nogueira Pinto, Maria de Belém Roseira, reconheceu a importância da criação do estatuto, assim como da distinção. "É um prémio que faz muito mas com pouco", disse.