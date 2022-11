Marcelo define-se como um Presidente criativo mas totalmente previsível

Marcelo Rebelo de Sousa definiu-se esta sexta-feira como um Presidente da República criativo, considerando que isso foi fundamental para a sua eleição, reeleição e convívio com governos diferentes, mas rejeitou a ideia de que é imprevisível.

"Ao fim de sete anos, já me conhecem os portugueses muito bem, sou a pessoa mais previsível do mundo", defendeu o chefe de Estado, em declarações aos jornalistas, no fim de uma visita ao Bazar Diplomático, no Centro de Congressos de Lisboa.

A comunicação social perguntou ao Presidente da República se concorda que tem "momentos de criatividade", como considerou o primeiro-ministro, António Costa, por causa do modo como se dirigiu à ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, sobre a execução dos fundos europeus.