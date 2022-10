“Num universo de milhões, haver 400 casos não me parece particularmente elevado, porque noutros países, e com horizontes mais pequenos, houve milhares de casos”, disse esta terça-feira Marcelo Rebelo de Sousa, em reação ao documento da Comissão Independente. “Não me surpreende. Há queixas de pessoas com 80 anos ou 90 anos e fazem denúncias de situações que aconteceram há 60, 70 ou 80 anos.









