"Parabéns, Paddy; és o melhor.” Foi desta forma que Marcelo Rebelo de Sousa se dirigiu a Paddy Cosgrave, responsável da Web Summit, que esta quinta-feira terminou em Lisboa, com um recorde de participantes e ovação em pé para o Chefe do Estado, que encerrou a sétima edição.



Bem-disposto, Marcelo subiu ao palco, puxou com força Paddy Cosgrave, que ia tropeçando, e deu-lhe um forte abraço.









