Marcelo diz que "presença eslovena será um sucesso para o país e para os Portugueses"

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou esta segunda-feira na Eslovénia, país que sucede a Portugal na presidência do Conselho da União Europeia.



Ao longo do discurso, Marcelo afirmou que "uma melhor europa é uma melhor vida, e isso passa pela aprovação dos Planos de Recuperação e Resiliência, passa pela libertação de fundos, passa pelo requilibrio da vida da sociedade e passa por perspetivas do futuro".

"Durante um ano e meio (de pandemia de Covid-19) o sonho era mantermo-nos vivos, termos os nossos familiares vivios e não sofrerem muito, mas agora é preciso sonhar mais do que isso", disse.



O chefe de Estado deixou também elogios à Eslovénia, deixando a certeza que "a presença eslovena será essencial e um sucesso para a eslovénia, para os portugueses e para toda a europa".