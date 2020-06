Marcelo diz que testes ao coronavírus na região de Lisboa permitem detetar 'número muito elevado de infetados'

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa revelou que existirá um aumento do número de casos este sábado.Marcelo Rebelo de Sousa revelou que foi realizada uma mega operação na área de Lisboa de testes ao coronavírus, 14 mil."Permitem detetar um número muito apreciável de contaminados e infetados, mesmo que seja uma percentagem de 4 ou 5% é muito pouco. Significa umas centenas largas de contaminados, a grande maioria jovens, de menor risco, mas isto eleva muitíssimo o número de infetados", anunciou Marcelo."Estamos ligeiramente acima do 1, mas a flutuação é, de tal maneira, que a região Norte está abaixo do 1", admitiu Marcelo Rebelo de Sousa.