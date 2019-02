Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Marcelo' é o novo cabrito do rebanho de agricultor de Oliveira do Hospital

Gesto do Presidente da República de dar cabra 'Vitória' a agricultor foi reconhecido.

Por Paula Gonçalves | 21:27

"Vitória", a cabra que Marcelo Rebelo de Sousa ofereceu a um agricultor de Oliveira do Hospital que perdeu tudo no incêndio de outubro de 2017, já teve uma cria. O cabrito chama-se "Marcelo" como forma de reconhecimento pelo gesto do Presidente da República.



Para António Rodrigues, o agricultor residente em Avô, "é o renascer do zero". O pequeno rebanho é o primeiro passo. A "Vitória" juntaram-se mais duas cabras, também oferecidas, que já tiveram crias, o que totaliza seis animais, que ajudam o agricultor a retomar a normalidade.



Marcelo Rebelo de Sousa comprou a cabra há um ano na Feira do Queijo de Oliveira do Hospital, escolheu o nome "Vitória" e ofereceu-a a António Rodrigues, que perdeu o rebanho com 23 cabras e ovelhas no fogo. "Nunca vou esquecer esse gesto do Presidente. Estava no zero quando me deu a cabra e já está a dar frutos. Nunca me irei desfazer da 'Vitória'", garante António Rodrigues.



Com pouco mais de uma semana, "Marcelito", como trata carinhosamente o cabrito, já brinca nos campos junto da mãe.



No início António Rodrigues receou que a escolha do nome pudesse cair mal, mas a sua intenção é de reconhecimento pela atitude do Presidente da República, que garante "nunca esquecer".