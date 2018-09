Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo inaugura largo em nome de emigrante

Presidente da República fez questão de homenagear o comendador Armando Lopes.

Por Isabel Jordão | 09:45

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve este sábado em Leiria a inaugurar o largo Comendador Armando Lopes, que homenageia um emigrante de sucesso em França, com raízes na região. O largo situa-se em frente ao histórico edifício da Companhia Leiriense de Moagem, que sofreu obras de reabilitação no valor de 18 milhões de euros e que foi inaugurado na mesma ocasião.



Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de explicar a sua presença na cerimónia, afirmando que "este homem merece esta homenagem". Por isso, também esteve na inauguração de outro largo, em França, dedicado ao comendador.



Emocionado, Armando Lopes, contou um pouco da sua história de vida, revelando que partiu para França com 17 anos "para ganhar o máximo de dinheiro e depois regressar ao seu País, mas a vida decidiu de outra maneira" e ainda se mantém em França, bem como a sua família. O seu tempo e os negócios são divididos entre os dois países. Dirigindo-se ao comendador, o presidente da Câmara de Leiria, Raul Castro, salientou o facto de "nunca ter esquecido a sua Pátria".



Edifício alojou convento, prisão e empresa

O edifício da Companhia Leiriense de Moagem, agora rebatizado com o nome Moagem Heritage terá sido construído no século XIV para albergar um convento.



No século XIX, foi entregue à câmara e convertido em cadeia, até ser vendido a uma empresa e transformado em moagem. Após passar para a posse de Armando Lopes, sofreu uma profunda remodelação, que custou 18 milhões de euros, dando lugar a 25 apartamentos e onze lojas.