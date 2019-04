Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo já tem "mala feita" para visita à China

Visita do Presidente da República à China começa simbolicamente na Grande Muralha e termina em Macau.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, revelou esta quarta-feira que já tem feita a mala para, na quinta-feira, partir para a visita de Estado à China, que "não é aliada", mas sim "parceira importante" de Portugal.



"Está feita, por acaso está feita, porque eu parto logo a seguir ao discurso do 25 de abril", na quinta-feira, "e tenho uma hora para apanhar o avião", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, na visita que está esta quarta-feira a realizar à 36.ª Ovibeja.



Questionado pela agência Lusa sobre quais as expetativas que tem para esta visita de Estado à China, que vai durar seis dias, entre sexta-feira, 26 de abril, e 01 de maio, o Presidente da República disse que já não há surpresas entre portugueses e chineses.



"As expectativas" são as "próprias de uma visita como foi a dos meus antecessores e como foi a visita do Presidente Xi" Jinping, da China, a Portugal, há perto de cinco meses, disse.



Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, portugueses e chineses conhecem-se "há 500 anos".



"Nós já não nos surpreendemos com os chineses, nem eles se surpreendem connosco. Nós sabemos bem a diferença que há entre aliados e parceiros", frisou.



O chefe de Estado vincou que "aliados são os europeus, os Estados Unidos da América" e os países "irmãos de língua portuguesa".



Na categoria de "parceiros", Marcelo Rebelo de Sousa enquadrou a situação atual: "E a China sabe que é nossa parceira importante, não é aliada. E nós sabemos que somos parceiros da China, não somos aliados", vincou.



A visita do Presidente da República à China, durante a qual será recebido pelo chefe de Estado chinês, Xi Jinping, começa simbolicamente na Grande Muralha e termina em Macau.



Marcelo Rebelo de Sousa chegou esta quarta-feira ao recinto da 36.ª Ovibeja por volta das 12:45, sendo recebido pela organização do certame, a ACOS -- Agricultores do Sul, e pelo ministro da Agricultura, Capoulas Santos, assim como por diversos autarcas e responsáveis locais e regionais.



A feira agropecuária, cujo tema central deste ano são os efeitos das alterações climáticas na agricultura, arrancou esta quarta-feira e prolonga-se até domingo, no Parque de Feiras e Exposições de Beja -- Manuel Castro e Brito.