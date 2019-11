Marcelo pede melhores condições para médicos

O Presidente da República sublinhou, este sábado, que foi reforçado o consenso para serem "criadas melhores condições no Serviço Nacional de Saúde, a começar no estatuto dos médicos, com melhores condições profissionais, para que possam cabalmente exercer".No final da cerimónia do Juramento de Hipócrates prestado pelos médicos recém-formados, Marcelo Rebelo de Sousa salientou que há consenso entre todos os partidos para "ser dado um passo em frente para a resolução de problemas importantes no Serviço Nacional de Saúde".Por sua vez, o secretário de Estado da Saúde, António Sales, salientou que estão a ser realizados esforços para que "todos os médicos possam ter a especialidade". Lançou também o apelo aos médicos para "que não emigrem", acrescentando: "O País precisa de vocês, para aderirem ao Serviço Nacional de Saúde."Para o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, "se os jovens médicos forem acarinhados, se melhorarem as suas condições de trabalho, vão querer ficar em Portugal".Grego que nasceu há 2500 anos é considerado o ‘pai’ da Medicina. Elaborou e cumpriu um rigoroso código de ética.médicos cumpriram este sábado o Juramento de Hipócrates na Aula Magna da Reitoria da Universidade Lisboa.O juramento é efetuado pelos médicos, por ocasião de sua formatura. Juram praticar a medicina honestamente.