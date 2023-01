Marcelo pede para Câmara de Lisboa e Igreja travarem altar-palco do Parque Eduardo VII e repensarem projeto do Parque Tejo

O presidente da República falou com o Bispo Auxiliar de Lisboa, com o autarca de Lisboa e o Governo para repensar o projeto do altar-palco do Palco Tejo e travar a elaboração de um segundo palco no Parque Eduardo VII, avançou o Expresso.De acordo com o jornal, Marcelo Rebelo de Sousa foi surpreendido pelo custo do altar onde o Papa vai discursar e terá aconselhado Carlos Moedas a conversar com a empresa de construção civil Mota Engil, que ficou com o projeto por ajuste direto, de forma a diminuir o preço.O segundo palco, onde vai decorrer a missa de abertura da Jornada Mundial da Juventude, terá deixado ainda mais surpreendido o presidente da República. Segundo avança o Expresso, este palco tem vindo a ser projetado, inclusive como um Plano B para o caso de não ser possível celebrar a missa final no Parque Tejo.