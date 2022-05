Marcelo pede "tolerância zero" com a discriminação no Dia contra a Homofobia

O Presidente da República assinalou esta terça-feira o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, pedindo um Portugal "com tolerância zero em relação a qualquer modo de discriminação" e a união em torno deste desígnio.

"Neste Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, o Presidente da República sublinha a importância de nos batermos, enquanto comunidade, por um Portugal com tolerância zero em relação a qualquer modo de discriminação, sob que pretexto for", pode ler-se numa nota na página oficial da Presidência da República.

De acordo com Marcelo Rebelo de Sousa, "persiste a discriminação contra muitas pessoas LGBTI", seja no foro privado como no espaço público, na escola, no emprego, na saúde.