O Presidente da República adiantou este sábado que as comemorações do Dia de Portugal, em 2023, deverão ter um modelo diferente, começando na África do Sul e só depois com iniciativas tendo como palco o território nacional.

Este novo esquema do modelo de comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas foi transmitido aos jornalistas por Marcelo Rebelo de Sousa no final de uma vista ao Royal Brompton Hospital de Londres, onde trabalham 116 enfermeiros e médicos portugueses.