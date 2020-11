Marcelo quer que portugueses "saibam aquilo que se está a refletir sobre o Natal e o Fim do Ano"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que o confinamento "muito apertado" dos próximos dois fins de semana vai servir como "experiência", e sublinhou que os portugueses deverão conhecer rapidamente a forma como irão decorrer as festividades em ano de pandemia.



Marcelo vai receber os partidos na próxima semana para discutir sobre a eventual renovação do Estado de Emergência por mais 15 dias (até dia 8 de dezembro) e a manutenção ou não de medidas como o recolher obrigatório, bem como a tomada ou não de decisões mais duras. Marcelo pretende assim "fixar um horizonte" para que "com tempo os portugueses saibam aquilo que se está a refletir sobre o Natal e o Fim do Ano".



Ver comentários