Marcelo quis ficar com ‘Manguito’ em frente ao Palácio de Belém

Um artista das Caldas da Rainha instalou esta segunda-feira, no passeio em frente à Presidência da República, em Belém, uma escultura representando um ‘manguito’, inspirado na figura de Zé Povinho, de Rafael Bordalo Pinheiro.“É um manifesto de descontentamento e indignação pelo desgoverno, hipocrisia e corrupção que estamos a viver”, diz o escultor e ceramista Carlos Oliveira, o autor da obra, com intervenção artística do coletivo Malibu Ninjas.

A pedido da polícia, o autor deslocou a escultura para o jardim em frente, pois seria alvo de apreensão por parte das autoridades. A meio da tarde, um elemento da Presidência da República comunicou ao artista que havia interesse de Belém em ficar com a peça. Foi o que aconteceu.O ‘manguito’ – uma peça, com dois metros de altura e 70 quilos de peso, e feita de alabastro e resina de poliéster reforçado a fibra de vidro –, encontra-se agora no Jardim dos Teixos, no Palácio de Belém. O escultor espera que os portugueses se revejam na obra e, “com criatividade, façam também um manguito ao poder”.