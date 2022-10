Marcelo Rebelo de Sousa destaca “a importância decisiva de um poder judicial forte, o respeito estrito da sua independência e a ideia de que não pode haver, em matéria de princípios democráticos, cedências de qualquer espécie”. No final do encontro do Conselho Superior da Magistratura, esta sexta-feira, em Vila Nova de Gaia, considerou que “passou o tempo” em que era possível aos magistrados acumular funções fora da esfera judicial e afirmou que a rotação em cargos deve ser reponderada “à luz da imagem que deixa na sociedade”.









