Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de marcar presença na primeira missa do novo arcebispo de Braga, porque se trata “de uma arquidiocese mais antiga do que o País e que foi preponderante no fazer de Portugal”.









D. José Cordeiro assumiu funções manifestando a intenção de, logo que possível, visitar todos os cantos da arquidiocese (552 paróquias) e prometeu um ministério de diálogo e esperança. “Peço-vos ajuda para esta difícil caminhada, mas não tenhamos medo, porque o medo é o inimiga da esperança”, disse, na homilia deste domingo, D. José Cordeiro, apelando também ao diálogo entre todos e à paz.

No final, o Presidente da República destacou esse apelo e, referindo-se à tensão que se vive entre a Rússia e a Ucrânia, sublinhou a mensagem do arcebispo, dizendo que “só o diálogo permite que se retomem os caminhos da paz”.





D. José Cordeiro, de 54 anos, assumiu a cátedra bracarense, após 10 anos como bispo de Bragança-Miranda. O prelado recebe o pálio de arcebispo (faixa de lã branca com seis cruzes) no dia 10 de julho, símbolo que será abençoado pelo Papa Francisco a 29 de junho.