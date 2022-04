Marcelo Rebelo de Sousa afirmou esta terça-feira que, quando exerceu funções diretivas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL), tomou conhecimento de “casos de indisciplina ou de problemas entre docentes e discentes, poucos, pontuais”. No entanto, o Presidente da República assegura não ter tido conhecimento de qualquer denúncia de assédio moral e sexual ou de discriminação dentro da instituição onde foi docente e onde exerceu a função de presidente do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, até vencer as eleições Presidenciais de 2016.









Questionado a propósito das 50 queixas de alunos relativas a 31 professores e assistentes da FDUL, reveladas pela comunicação social, o chefe de Estado considerou que é preciso aplicar a lei. “O juízo que eu posso, enquanto Presidente da República Portuguesa, formular é o de que todas as instituições estão submetidas à Constituição e à lei e aos valores de que são portadoras e, portanto, é bem-vindo tudo aquilo que significa a aplicação da Constituição e da lei”, ressalvou. Marcelo Rebelo de Sousa lembrou ainda que entre 1985 e 1989 presidiu ao conselho diretivo da FDUL, onde se licenciou e onde foi professor desde 1972. Mais tarde foi presidente do Conselho Científico.

“Daquilo que me recordo da minha experiência diretiva, houve casos, não propriamente caracterizados como hoje o são, mas casos de indisciplina ou de problemas entre docentes e discentes”, acrescentando que “a questão que surgiu nesses poucos casos foi a dificuldade de determinar quem exercia o poder disciplinar”. “Não havia nenhum órgão da faculdade com esse poder”, lembrou, e “a nível da universidade também não havia”. “Houve que encontrar uma solução complexa do ponto de vista jurídico para resolver um ou dois casos que entretanto surgiram”, concluiu.