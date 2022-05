Marcelo Rebelo de Sousa diz que há entidades competentes para investigar caso dos refugiados em Setúbal

O Presidente da República disse este domingo que há autoridades competentes, designadamente judiciais e administrativas, para investigarem as suspeitas de recolha de informações a refugiados ucranianos por parte de uma associação pró-russa em Setúbal.

"Há autoridades competentes para isso [investigação], quer do ponto de vista judicial, quer do ponto de vista administrativo", afirmou aos jornalistas Marcelo Rebelo à margem do Estoril Open, quando questionado se acredita numa investigação ao caso de Setúbal.

Na sequência de notícias que dão conta que refugiados ucranianos foram recebidos na câmara de Setúbal por responsáveis de uma associação pró-Putin e que alegadamente terão fotocopiado documentos de identificação, levando alguns a sentirem-se ameaçados, o Presidente da República afirmou que deve ser "salvaguardada a sua privacidade", uma vez que se encontram numa situação mais frágil.