Marcelo Rebelo de Sousa espera época alta no Algarve entre final de agosto e início de setembro

O Presidente da República regressa ao Algarve para uma semana de férias e diz que a região tem bastante mais afluência do que no início do mês.Marcelo Rebelo de Sousa avança que alguns hotéis têm agora uma ocupação de 70%, concluindo que o final de agosto e o início de setembro serão as épocas em que os portugueses se vão concentrar mais naquela região.Segundo Marcelo a situação está a avançar de forma positiva e pede que os portugueses confiem nas autoridades de saúde, não acreditando na possibilidade de uma segunda vaga.