O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, confirmou aos jornalistas durante a sua intervenção em São Jorge, nos Açores, que estará presente no funeral da atriz Eunice Munõz, que se irá realizar na terça-feira.Eunice Munõz, morreu na sexta-feira, aos 93 anos de idade, no Hospital de Santa Cruz, em Oeiras, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória.A artista encontrava-se no hospital a recuperar de uma recaída, depois de ter passado mais de um mês internada devido a picos de tensão.