Marcelo Rebelo de Sousa faz testes sorológicos e revela que não está imunizado ao coronavírus

O Presidente da República revelou numa entrevista esta terça-feira divulgada pela Antena 1 que já fez um dos novos testes sorológicos para detetar a presença de anticorpos para o novo coronavírus e não está imunizado.

"Depois da quarentena, fiz agora há poucos dias um teste dos novos que chegaram de imunidade, que já é de uma nova geração, os chamados testes sorológicos", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, nesta entrevista conduzida pela jornalista Natália Carvalho, gravada no Palácio de Belém, em Lisboa.

Questionado sobre o resultado do teste, respondeu: "Posso dizer-lhe que não estou imunizado porque não tive nenhum contacto com nenhum portador de covid-19, o que é uma ironia, porque se havia pessoa que contactava de próximo com os portugueses nas semanas anteriores era eu. Pois não tive nenhum contacto com ninguém com covid-19".