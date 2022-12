O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi apanhado a ir a banhos no lago Paranoá, em Brasília, no Brasil.De acordo com o jornal brasileiro Metrópoles, a Corporação Militar do Distrito Federal foi acionado pela Polícia Federal para supervisionar o momento.Marcelo Rebelo de Sousa está no Brasil a acompanhar a tomada de posso do novo presidente do país, Lula da Silva.