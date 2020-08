Marcelo Rebelo de Sousa já recebeu resultado do terceiro teste à Covid-19 após encontro com Jorge Gabriel

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu esta quinta-feira o resultado do terceiro teste à Covid-19, feito após o encontro com o apresentador Jorge Gabriel em Porto Santo. O Presidente da República testou negativo para o novo coronavírus.



Recorde-se que Marcelo esteve com o apresentador em Porto Santo, durante as férias, e que a mulher e filhas de Jorge Gabriel estão infetadas com coronavírus.