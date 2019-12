Marcelo Rebelo de Sousa leva afeto a Montemor após cheias

O Presidente da República visitou este sábado a zona do Baixo Mondego, que ficou inundada na sequência das tempestades ‘Elsa’ e ‘Fabian’. Marcelo Rebelo de Sousa, igual a si próprio, quis conhecer ao pormenor os estragos provocados pelas cheias, falar com as pessoas afetadas e lesadas, não negando um cumprimento e um pedido de fotografia.Levou carinho e afeto e evitou questões polémicas, travando a resposta quando foi confrontado com a acusação da Ordem dos Engenheiros de que o Governo é o culpado das cheias que se registaram na semana passada naquela zona do Centro do País.O Presidente chegou a Montemor-o-Velho às 14h00 e não parou a tarde inteira. Visitou os lugares afetados pelas cheias, zonas destruídas, estradas cortadas e a linha férrea interdita nos concelhos de Montemor-o-Velho e Soure. Esteve junto aos diques que colapsaram, onde decorrem trabalhos de recuperação. Visitou o sistema de bombagem a sul de Ereira e terminou em Granja do Ulmeiro, onde a linha do Norte é frequentemente encerrada devido à subida do rio Ega.Durante a visita, Marcelo destacou a "capacidade de resistência" das populações afetadas, à semelhança do que fizera com as pessoas vítimas dos incêndios florestais. "É preciso fazer o levantamento dos prejuízos para ver como se avança", reforçou aos jornalistas que o acompanharam pelo périplo pelo Baixo Mondego, que ainda está debaixo de água.O Chefe de Estado acertou esta deslocação com o presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, Emílio Torrão, ao qual se juntou o autarca de Soure, Mário Nunes. No início da deslocação esteve acompanhado pelo ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, e responsáveis da Agência Portuguesa do Ambiente, que tem sido criticada pela população.O ministro do Ambiente disse ontem que não se pode "artificializar" o leito dos rios para travar cheias, estando em curso uma intervenção no rio Ceira, solução diferente da barragem proposta pela Ordem dos Engenheiros para o rio Mondego. "A água não é só da espécie humana", afirmou João Matos Fernandes.Os diques que rebentaram devido à acumulação e pressão da água no Baixo Mondego começaram sexta-feira a ser reconstruídos, com camiões a transportarem para o local toneladas de pedra e terra. Após a conclusão destes trabalhos, é necessário avançar para uma solução definitiva.