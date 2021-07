Marcelo Rebelo de Sousa: "O facto é que Otelo no 25 de Abril teve um papel para a história"

Marcelo Rebelo de Sousa considerou que "a história está cheia de personalidades que marcam momentos históricos que suscitaram paixões" e a valorizou o "papel cimeiro e predominantre" de Otelo Saraiva de Carvalho, no 25 de Abril de 1974."O facto é que Otelo no 25 de Abril teve um papel para a história", completou.O Presidente da República falou aos jornalistas à chegada às cerimónias fúnebres de Otelo, na Igreja da Academia Militar, em Lisboa. O funeral do estratega do 25 de Abril de 1974, realiza-se na quarta-feira.